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Аналитики назвали самые популярные у россиян авианаправления в мае
Фото: pixabay.com

Аналитики назвали самые популярные у россиян авианаправления в мае

Татьяна Плотникова

Туризм

Три четверти россиян, искавших авиабилеты с вылетом в течение лета 2021 года из Москвы, интересовались внутренними направлениями, показало исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

В 76 процентах случаев россияне искали билеты на авиарейсы в российские города, в 24 процентах — за рубеж.

Среди заграничных направлений наибольшей популярностью пользуются Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Белоруссия, Казахстан, Молдавия и Украина (в сумме около 70 процентов).

Менее востребованными оказались Турция, Греция, Грузия, Египет, Болгария, Кипр, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия и США.

Среди внутрироссийских рейсов чаще всего искали билеты в Симферополь, Сочи, Анапу, Санкт-Петербург, Геленджик, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

В двадцатку самых популярных направлений по России также вошли Казань, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Волгоград, Иркутск и Саратов, сообщает RT.

Ранее в ходе интернет-опроса выяснилось, что Сочи и Ялта возглавляют рейтинг самых популярных у россиян летних курортов.

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