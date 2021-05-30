Столичные врачи вылечили 2547 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Врачи в столичных больницах вылечили от коронавируса 2547 пациентов за сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 30 мая.

Отмечается, что за сутки в Москве зафиксировали 3719 новых случаев COVID-19. В медицинские учреждения госпитализировали 916 человек, скончались 59 пациентов.

Всего за время пандемии в столице от коронавируса вылечились 1 060 588 человек.

Ранее сообщалось, что еще 9694 случая COVID-19 выявили в России за сутки.

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