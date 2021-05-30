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Москвичей призвали к осторожности из-за сильного ветра 30 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичей призвали к осторожности из-за сильного ветра 30 мая

Иван Юминов

Город

Сильный ветер ожидается в Москве в воскресенье, 30 мая. Об этом предупредили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Москвичей попросили быть внимательнее на улице. В городе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале комплекса.

— Дыхание осени: последние дни мая обещают быть по-сентябрьски прохладными и ветреными, — отметили в ведомстве.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра.

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