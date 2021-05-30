«Работа не ждет»: упавшая с лестницы Алена Кравец сбежала из больницы

Фото: Из личного альбома Алены Кравец

Российская телеведущая и модель Алена Кравец решила «сбежать» из больницы, в которую попала после падения с лестницы. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

— Сбежала сегодня из больницы… работа не ждет, — написала девушка в «сторис».

Алена Кравец отметила, что решилась на это из-за мероприятия. Его ведущая согласилась провести еще до происшествия, отправившего ее на больничную койку.

Кроме того, 30 мая звезда празднует 36-летие. В одном из Instagram-постов Алена Кравец призналась, что верит в экстрасенсорику. Она считает, что за месяц до дня рождения в жизни людей, неправильно расходующих энергию, могут возникнуть проблемы с душевным состоянием и здоровьем.

— Это ведет к уязвимости, пониженному настроению, необъяснимой слабости человека, энергетической истощенности и чревато смертью. Все это я вспомнила сегодня, в свой день рождения, — подчеркнула ведущая.

Ранее актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве.

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