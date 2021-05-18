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«Опять»: Дана Борисова из машины скорой намекнула на возобновившиеся проблемы с дочерью
Фото: instagram.com/danaborisova_official

«Опять»: Дана Борисова из машины скорой намекнула на возобновившиеся проблемы с дочерью

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Дана Борисова опубликовала короткое видео в разделе Stories своего Instagram-аккаунта, снятое из машины скорой помощи, возможно, намекнув на то, что проблемы с ее 13-летней дочерью, страдающей от панических атак, возобновились.

— Опять, — подписала ролик Борисова.

На одном из фото звезда показала окровавленную одежду, которая, вероятно, принадлежит девочке.

Напомним, не так давно Дана Борисова рассказала, что ее дочь Полина намеренно нанесла себе вред. Позже она попала в больницу из-за тяжелого психического состояния. Дочери известной телеведущей после инцидента со скорой поставили диагноз «подростковый невроз». Как пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Борисова, врачи заверили ее, что девочка в госпитализации не нуждается. Сама телеведущая считает, что причиной панических атак и тяжелого психического состояния ее 13-летней дочери являются проблемы в отношениях с отцом.

Дочь Полина родилась в браке телеведущей с бизнесменом Максимом Аксеновым в 2007 году.

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