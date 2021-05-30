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СМИ: Жена уханьского вирусолога скончалась от COVID еще до пандемии
Фото: АГН Москва

СМИ: Жена уханьского вирусолога скончалась от COVID еще до пандемии

Юлия Павлушова

Здоровье

Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от COVID-19 еще в декабре 2019 года. Об этом стало известно изданию Daily Caller.

Уточняется, что информацию сообщил бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер, который занимается расследованием происхождения инфекции.

По его словам, власти Китая якобы скрывали этот случай целый месяц. Он считает, что именно это вызвало вспышку эпидемии.

— Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей, — сказал Дэвид Ашер.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 может вызвать нарушения в восприятии пространства.

Читайте также: СМИ: Разведка Британии допустила возможность утечки COVID-19 из лаборатории

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