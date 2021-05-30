СМИ: Жена уханьского вирусолога скончалась от COVID еще до пандемии

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Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от COVID-19 еще в декабре 2019 года. Об этом стало известно изданию Daily Caller.

Уточняется, что информацию сообщил бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер, который занимается расследованием происхождения инфекции.

По его словам, власти Китая якобы скрывали этот случай целый месяц. Он считает, что именно это вызвало вспышку эпидемии.

— Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей, — сказал Дэвид Ашер.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 может вызвать нарушения в восприятии пространства.

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