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Сотрудники столичной полиции задержали мужчину с двумя свертками наркотиков
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину с двумя свертками наркотиков

Илья Ашуров

Происшествия

В столице сотрудники транспортной полиции изъяли у мужчины два свертка с наркотическим веществом. Об этом в воскресенье, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Правоохранители заметили мужчину с признаками опьянения у турникетов Киевского вокзала. Во время проверки документов он сильно нервничал, а в ходе последующего досмотра у него были обнаружены свертки, в которых находилось вещество в виде шариков коричневого цвета. Позже проведенная экспертиза показала, что в свертках находился гашиш весом 2,12 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств».

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