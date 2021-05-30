Александр Головин рассказал, в каком случае уйдет из «Монако»

Фото: Instagram/alex_golovin17

Футболист Александр Головин сообщил, что покинет «Монако» в случае если ему сделает предложение топ-клуб. Однако на данный момент подобных предложений игроку сборной России не поступало.

В настоящее время Головин полностью сосредоточен на подготовке к предстоящему чемпионату Европы.

— Пока вообще нет мыслей об этом (переходе в другой клуб — прим. «ВМ»). Понятно, есть какие-то разговоры, но конкретных предложений еще нет. Сейчас я в сборной, готовлюсь к чемпионату Европы, а там дальше будет видно, — приводит слова футболиста РИА Новости.

Ранее полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о трудностях жизни в Европе.

ФК «Монако» приобрел Головина после чемпионата мира-2018 за рекордные для России 30 миллионов евро. В предыдущем сезоне в чемпионате Франции ему удалось отдать девять голевых пасов и забить пять голов за 21 матч. До этого в составе ЦСКА футболист стал чемпионом России в сезоне-2015/16 и трижды занял с командой второе место в турнире.

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