Названа причина смертельного ДТП в Нижегородской области

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ДТП в Нижегородской области произошло из-за выезда автомобиля на полосу встречного движения. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi, в результате чего с ним совершил столкновение автомобиль Chery, следовавший сзади, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Напомним, авария с участием трех машин произошла в городе Бор на 42-м километре автодороги «Нижний Новгород — Киров» днем 30 мая. В происшествии пострадали семь человек: четверо погибли, троих госпитализировали в медучреждение. Позже представитель регионального ГИБДД уточнил, что среди госпитализированных двое детей.

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