Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названа причина смертельного ДТП в Нижегородской области
Фото: Telegram-канал РИА Новости

Названа причина смертельного ДТП в Нижегородской области

Илья Ашуров

Происшествия

ДТП в Нижегородской области произошло из-за выезда автомобиля на полосу встречного движения. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi, в результате чего с ним совершил столкновение автомобиль Chery, следовавший сзади, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Напомним, авария с участием трех машин произошла в городе Бор на 42-м километре автодороги «Нижний Новгород — Киров» днем 30 мая. В происшествии пострадали семь человек: четверо погибли, троих госпитализировали в медучреждение. Позже представитель регионального ГИБДД уточнил, что среди госпитализированных двое детей.

Читайте также: Личность стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге устанавливают

ГИБДДДТПНижегородская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте