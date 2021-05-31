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Свыше 11 тысяч поручительств предоставил Московский гарантийный фонд с 2006 года
Фото: facebook.com/mosfund

Свыше 11 тысяч поручительств предоставил Московский гарантийный фонд с 2006 года

Полина Долганова

Город

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы предоставил более 11 тысяч поручительств на сумму 97 миллиардов рублей с 2006 года.

Под поручительства бизнес смог привлечь финансирование на сумму более 195 миллиардов рублей.

Так, фонд подписывает с индивидуальным предпринимателем практически каждый 11-й договор.

Размер поручительства в среднем составляет 20 миллионов рублей, максимальная сумма одного из них может достигать 100 миллионов рублей.

— Гарантийная помощь фонда позволяет предпринимателям кредитоваться при нехватке собственных залогов, покрывая при этом до 70 процентов кредита, и дает доступ к заемным ресурсам, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Отмечается, что заявки на поручительство предприниматели могут подать через 70 кредиторов — партнеров фонда, центры услуг для бизнеса и непосредственно в фонд, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал прием заявок на участие в программе поддержки стартапов StartHub.Moscow. Те, кто пройдет отбор, смогут сформировать карту развития бизнеса, а также получить поддержку экспертов и доступ к площадке «Старт Хаб на «Красном Октябре».

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