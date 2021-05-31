Врачи сообщили о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек

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Состояние пострадавших на батуте в Барнауле девочек оценивается как тяжелое. Об этом в понедельник, 31 мая, рассказали в региональном Минздраве.

Девочки находятся в реанимации. Одна из пострадавших переведена на ИВЛ.

— Реанимационными бригадами дети были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры, — цитирует ведомство РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, 30 мая, батут взорвался у торгового центра в Барнауле, когда на нем прыгали две девочки 2017 года рождения. Детей госпитализировали в больницу в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают им помощь.

Уточняется, что владельцем батута является индивидуальный предприниматель. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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