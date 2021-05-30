МЧС назвало возможные причины взрыва батута с детьми в Барнауле

Фото: Василиса Чернявская, Вечерняя Москва

Взорвавшийся в Барнауле батут, на котором прыгали двое детей, мог лопнуть из-за разгерметизации. Об этом рассказали в МЧС по региону.

В ведомстве также допустили, что на батуте могли отвязаться стропы, которыми он крепился. В свою очередь в пресс-службе мэрии Барнаула заявили, что батут перевернулся из-за сильного порыва ветра, пишет Интерфакс.

Напомним, батут взорвался у торгового центра «Район», когда на нем прыгали две девочки 2017 года рождения. Детей госпитализировали в больницу в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают им помощь.

Уточняется, что владельцем батута является индивидуальный предприниматель. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что скончался мужчина, которого ранил полицейский под Новосибирском.

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