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Россияне в 2020 году выпили почти 5,7 миллиона тонн молока
Фото: pixabay.com

Россияне в 2020 году выпили почти 5,7 миллиона тонн молока

Юлия Павлушова

Общество

Россияне в прошлом году выпили почти 5,7 миллиона тонн молока, а также 2,8 миллиона тонн кисломолочных продуктов. Кроме того, в стране съели 811 тысяч тонн сыров. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Ежегодно российскую молочную продукцию проверяет ведомство. В частности, при исследовании молока 90 торговых марок растительные жиры обнаружили только в восьми из них. Кроме того, в сметане фальсификацию нашли только у двух марок из 50 проверенных.

Молочные продукты изготавливают из пастеризованного молока. Сухое молоко используют только для восполнения дефицита молока в зимний сезон, а также для производства йогуртов.

В России уровень самообеспеченности молочной продукцией составил 84,1 процента по итогам 2020 года. На импорт приходится всего 15,9 процента. Основными поставщиками стали Белоруссия, Новая Зеландия и Аргентина.

Ранее Роскачество рассказало о ключевых претензиях к качеству питьевых йогуртов.

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молочная продукцияРоскачествонатуральное молоко
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