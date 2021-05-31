Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ФСБ разоблачила 100 подпольных оружейников в 25 регионах России
Фото: sevbutovo.mos.ru

ФСБ разоблачила 100 подпольных оружейников в 25 регионах России

Полина Долганова

Происшествия

Федеральная служба безопасности (ФСБ РФ) разоблачила 100 подпольных оружейников в 25 регионах России. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам ФСБ, Росгвардии и МВД удалось пресечь незаконную деятельность 96 преступников, производивших оружие. Разработчиков боеприпасов разоблачили на разных территориях РФ от Смоленской до Еврейской автономной областей.

В ходе специальных мероприятий были изъяты 385 стволов и прекращена деятельность 29 подпольных мастерских, передает РИА Новости.

Ранее пятерых уроженцев Таджикистана осудили за подготовку теракта в Москве.

Читайте также: Адвокат разъяснил, что грозит полицейскому за выстрел в голову нарушителю

оружиенезаконный бизнесРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте