ФСБ разоблачила 100 подпольных оружейников в 25 регионах России

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Федеральная служба безопасности (ФСБ РФ) разоблачила 100 подпольных оружейников в 25 регионах России. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам ФСБ, Росгвардии и МВД удалось пресечь незаконную деятельность 96 преступников, производивших оружие. Разработчиков боеприпасов разоблачили на разных территориях РФ от Смоленской до Еврейской автономной областей.

В ходе специальных мероприятий были изъяты 385 стволов и прекращена деятельность 29 подпольных мастерских, передает РИА Новости.

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