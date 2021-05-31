Свыше 473 тысяч москвичей отдали свой голос за участников праймериз ЕР на момент его завершения

Фото: Пресс-служба ЕР

Более 473 тысяч жителей столицы проголосовали за участников праймериз «Единой России» на момент его завершения. Об этом сообщил председатель регионального оргкомитета голосования, секретарь Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский.

— В этом году впервые «Единая Россия» проводит отбор кандидатов через дистанционное голосование. На момент завершения голосования в нем приняли участие более 473 тысяч москвичей — это высокий результат, подтверждающий, что голосование вызвало живой интерес у москвичей, — отметил Андрей Метельский, поблагодарив всех участников предварительного голосования.

Интерес жителей столицы к онлайн-голосованию отметил также директор АНО «Центр политического анализа и социальных исследований», член Регионального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» в Москве Павел Данилин.

— Надо сказать, что в Москве мы видим высочайшую явку. Это говорит о большом пристальном внимании к предварительному голосованию, к тому, что участники голосования смогли мобилизовать свой электорат, смогли привести его пусть не на участки, но, по крайней мере, мотивировать его проголосовать через госуслуги, — рассказал Данилин.

Он назвал онлайн-голосование хорошим опытом и тренировкой перед выборами, которая позволит определить наиболее достойных кандидатов.

Кроме того, Данилин отметил высокую конкуренцию в столице. Так, на некоторые позиции претендовало более 20 кандидатов.

По словам руководителя исполкома Московского городского регионального отделения «Единой России» Максима Руднева, преимуществом онлайн-голосования стала возможность отдать голос удаленно, но только по участку, где человек официально зарегистрирован.

Он отметил, что в ситуационный центр продолжают поступать звонки от граждан, узнавших про предварительное голосование из СМИ и выразивших желание принять в нем участие. По его словам, за неделю центр принял 114 обращений.

— Это небольшая цифра и показатель того, что голосование организовано на очень высоком уровне, оно прозрачно и понятно людям, — заключил он.

Ранее сообщалось, что в предварительном голосовании «Единой России», которое в этом году впервые проходило в электронном формате, за первые четыре дня по всей стране приняли участие пять миллионов человек.

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