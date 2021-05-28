Абсолютный рекорд: почти 5 млн человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»

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Предварительное голосование «Единой России», которое в этом году впервые проходит в электронном формате по всей стране, завершится 30 мая. За первые четыре дня в нем уже приняли участие без малого пять млн человек. Эксперты считают, что партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционного электронного голосования: еще до окончания процедуры в ней уже приняли участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. Тогда проголосовало 1,2 млн человек.

Количество участников электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет говорить о том, что процедура действительно повлияет на ход думской кампании, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

— Интерес к предварительному голосованию вполне можно назвать очень высоким. Более 7 млн зарегистрировавшихся избирателей. Это уже 7 процентов от количества избирателей в России. Почти пять млн проголосовавших за три дня — это очень значимый результат. Лидеры неудивительны: Москва, Свердловская и Московская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Это регионы и города с большим количеством избирателей и высокой политической активностью. Можно прогнозировать в целом более значительный, чем в 2016 году, масштаб принявших участие в голосовании, и его большее влияние на ход избирательной кампании. Целый ряд конфликтов элит в регионах будут разрешены с помощью этой процедуры, — подчеркнул эксперт.

Система электронного предварительного голосования, особенно при условии верификации через госуслуги, повышает степень прозрачности самого голосования и уровень доверия к полученным результатам, отметила директор исследовательского центра «Особое мнение», политконсультант, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.

— Любопытно, что организаторы голосования — региональные исполкомы — на местах не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов и могут видеть только явку. Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах», — подчеркнула она, отметив, что уникальный опыт, полученный в ходе электронного предварительного голосования, будет распространяться и дальше. Это неизбежно, вместе с постепенной цифровизацией большинства социальных и управленческих процессов в нашей стране, — заключила эксперт. — Наш оргкомитет фиксирует существенный рост числа кандидатов — на 40 процентов больше, чем пять лет назад на выборах предыдущего созыва Государственной думы. И мы видим, что москвичи оценили удобство и безопасность дистанционных технологий голосования. Численность людей, которые зарегистрировались на площадке PG.ER.RU, это красноречиво подтверждает. А это значит, что голосование-2021 будет по-настоящему народным выбором.

— Качественная подготовка позволила провести отбор кандидатов на будущие выборы максимально открыто и чисто. Еще на старте мы знали, что провокации будут, и не ошиблись, — рассказала член Московского городского оргкомитета предварительного голосования, заместитель руководителя исполкома Московского реготделения партии «Единая Россия» Ирина Елиферова. — Атака на серверы «Единой России», которая имела место в ночь с 23 на 24 мая, преследовала единственную цель: сорвать работу площадки PG.ER.RU в первый же день голосования. Оргкомитет предвидел подобный сценарий, поэтому атака была отражена профессионально и быстро. Мы используем блокчейн для проведения голосования, все данные зашифрованы, а бюллетени анонимны. Таким образом, потеря данных исключена. По итогам двухмесячной работы оргкомитета могу сказать уверенно: нам удалось провести образцовое голосование. А это значит, что список кандидатов для выдвижения на сентябрьских выборах будет полностью основан на решении москвичей.

СПРАВКА



По состоянию на четверг, 27 мая, проголосовали 218 тысяч человек (2,96 процента избирателей).

Для сравнения, в 2016 году явка на предварительном голосовании составила 516,8 тысячи человек, или 7,07 процента избирателей.

Москва занимает первое место в стране по количеству зарегистрированных избирателей. В число лидеров также входят: Подмосковье (252 тысячи зарегистрированных, 4,3 процента явка), Тамбовская область (115 тысяч регистраций, 13,7 процента) Ярославская область (около 60 тысяч регистраций, 5,9 процента).

Предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 мая. В нем могут принять участие избиратели, зарегистрировавшиеся на официальном сайте процедуры pg.er.ru до полуночи 28 мая по местному времени. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.

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