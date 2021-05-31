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Стало известно, сколько денег вынес из квартиры москвича «балконный» вор
Фото: nekrasovka.mos.ru

Стало известно, сколько денег вынес из квартиры москвича «балконный» вор

Илья Ашуров

Происшествия
7-й Ростовский переулок, Москва, Россия Карта всех событий

«Балконный» вор, который обокрал квартиру в центре столицы, проник в нее, забравшись по строительным лесам. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратились квартиросъемщики. По словам источника «ВМ», пока они отсутствовали, кто-то проник в квартиру и выкрал из сейфа трое наручных часов стоимостью пять миллионов рублей и почти миллион рублей.

Ранее «ВМ» писала о краже из квартиры, расположенной в доме в 7-м Ростовском переулке. Заявитель рассказал, что отсутствовал в своей квартире четыре дня, а когда вернулся, обнаружил, что его обокрали. Сейф, в котором потерпевший хранил ценные вещи, был вскрыт. Из него пропали несколько часов и деньги.

Полиция установила, что вор проник в квартиру, взломав окно балкона. По данному факту проводится проверка.

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