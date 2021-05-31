Следком показал кадры с места убийства семьи в Щелкове

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места убийства семьи в Щелкове. Ранее подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования этого дела.

На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия при помощи ультрафиолетового фонаря.

Видео: Следственный комитет РФ

Напомним, 30 мая в подмосковном Щелкове были обнаружены тела четырех человек. Все погибшие — члены одной семьи: 42-летний мужчина, 40-летняя женщина, а также двое детей одиннадцати и семнадцати лет. На теле женщины и детей были следы от ножа. На теле мужчины видимых следов насилия нет, но рядом с ним лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

Следователи отметили, что входная дверь квартиры была заперта изнутри. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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