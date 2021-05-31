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В Госдуме навали халатностью происшествие на батуте в Барнауле
Фото: /pixabay.com

В Госдуме навали халатностью происшествие на батуте в Барнауле

Марина Найденкова

Общество

Каждый год перед началом летнего сезона все объекты детского отдыха проходят проверку на техническую готовность и должное обеспечение безопасности отдыхающих на них. Случившееся 30 мая происшествие на батуте в Барнауле, в ходе которого пострадали двое детей, скорее всего, связано с халатностью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Напомним, в воскресенье, 30 мая, батут взорвался у торгового центра в Барнауле, когда на нем прыгали две девочки 2017 года рождения. Детей госпитализировали в больницу в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают им помощь. Также сообщалось, что владельцем батута является индивидуальный предприниматель. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

— Традиционно весной должны быть все необходимые проверки на готовность детских оздоровительных учреждений, организаций, которые занимаются отдыхом детей, а также в торговых центрах, куда приводят родители детей и оставляют поиграть. Такие площадки должны быть проверены на техническую готовность и обеспечение безопасности на время пребывания на них детей, — сказал Выборный.

Также он отметил, что относительно происшествия в Барнауле должны быть проведены проверки со стороны контрольно-надзорных органов, в том числе прокуратуры, которые комплексно оценят законность и своевременность необходимых проверочных мероприятий при подготовке аттракциона к работе.

— Сегодня акцент смещается на превенцию, на то, чтобы сделать все возможное, чтобы исключить подобные трагедии. Думаю, по результатам прокурорской проверки, будут приняты соответствующие решения, и органы контроля и надзора вернутся к вопросу проверки всех объектов и площадок, где будут отдыхать наши дети, — отметил депутат.

Выборный добавил, что, скорее всего, происшествие в Барнауле связано с халатностью, а может быть, даже с преступной халатностью лиц, которые обеспечивали безопасность на детском аттракционе. Также он подчеркнул, что при работе института неотвратимости наказания, лица, которые имеют отношение к обеспечению детской безопасности, будут задумываться над должным исполнением своих обязанностей.

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БезопасностьАттракциондетские аттракционы
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