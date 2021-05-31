«Оранжевый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за заморозков
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр России в понедельник, 31 мая.
По данным синоптиков, в Подмосковье в ночь с 31 мая на 1 июня местами ожидаются заморозки — температура воздуха опустится до нуля — минус двух градусов.
— Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении.
Период предупреждения будет действовать с полуночи до 7:00 1 июня.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 31 мая.
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