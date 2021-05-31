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Синоптики сообщили о погоде в Москве 31 мая
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Синоптики сообщили о погоде в Москве 31 мая

Юлия Курганова

Город

В понедельник, 31 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 14-15 градусов. В Подмосковье температура ожидается 12-15 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 45 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее москвичам пообещали возвращение 30-градусной жары. Холодный фронт, окутавший столичный регион, в ближайшие несколько дней покинет Москву.

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