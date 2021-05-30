«Компенсация за март»: москвичам пообещали возвращение 30-градусной жары

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Холодный фронт, окутавший столичный регион, в ближайшие несколько дней покинет Москву. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Голубев.

По его словам, несмотря на то что резкое похолодание опустило столбики термометра на пять градусов ниже климатической нормы мая, в конце текущей недели тепло и солнечная погода вернутся в Москву и область.

— Сейчас во всю местами бушует непогода, но это своего рода компенсация за жаркий март. Однако уже 31 мая москвичи снова ощутят летнее тепло, а о дождливой погоде забудут, ———отметил Голубев.

По словам эксперта, 1 и 2 июня температурный фон вообще приблизится к обычным значениям. И воздух в столице прогреется до 22 градусов с отметкой «плюс».

— В начале июня ожидается солнечная погода без осадков. Дневной температурный фон будет держаться на уровне 22–26 градусов, а в ночные часы до 12–15 градусов с положительным показателем.

Уже через неделю в Москву, по словам эксперта, может вернуться 30-градусная жара.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра.

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