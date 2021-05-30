«Свежий старт июня»: синоптик рассказал, когда в Москву придет лето

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Температура в Москве вернется в норму к четвергу, 3 июня. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— На стыке уходящей весны и грядущего лета в атмосфере Центральной России на периферии скандинавского антициклона будет преобладать северная тяга ветров, несущих с собой новые порции воздуха полярного происхождения, из-за чего столбики термометров останутся на четыре-шесть градусов ниже положенной нормы, что означает холодное прощание мая и свежий старт июня, — рассказал синоптик.

Днем 3 июня, по прогнозу метеоролога, температура поднимется до 20 градусов. На следующих выходных столбики термометров днем будут колебаться в районе 22-27 градусов, отметил Тишковец на своей странице в Instagram.

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