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Пульмонолог рассказал, почему вредны системы нагревания табака
Фото: Анна Быкова

Пульмонолог рассказал, почему вредны системы нагревания табака

Елена Фролова

Здоровье

Россия находится на пятом месте в топ-10 самых курящих мировых стран. Доля курящего населения в нашей стране составляет около 41 процента. Большую часть курящих россиян составляют мужчины. То есть на долю курильщиков приходится 59 процентов мужчин и 22,8 процента женщин. Почему людям сложно отказаться от этой пагубной привычки, рассказал врач-пульмонолог Максим Новиков.

Согласно медицинским заключениям, курение становится причиной более 50 серьезных заболеваний. Среди них – сердечно-сосудистые болезни, рак, инсульт, диабет, недуги легких, эмфизема, бронхит и многое другое. Никотин значительно увеличивает частоту пневмоний, риск развития туберкулеза и не только.

В обществе принято думать, что системы нагревания табака (СНТ), в числе которых есть электронные сигареты и вейпы, помогают человеку избавиться от никотиновой зависимости, а также, что они безопаснее обычных сигарет. В свою очередь, враче не торопятся делать однозначные выводы по этому поводу.

Пульмонолог рассказал, что табак, который используется в стиках для СНТ, пропитан глицерином и пропиленгликолем. Это помогает табаку при нагреве не загораться, потому не вырабатывается пар, содержащий никотин. Однако при нагревании глицерин вырабатывает акролеин. Это вещество, которое относится к первому классу опасности. Оно является токсичным для человека, потому что раздражает слизистые оболочки дыхательных путей, отмечает Nation News.

— Игла, что нагревает табак в СНТ, достигает температуры в 350 градусов, когда запускается процесс разложения глицерина и, соответственно, происходит выработка акролеина, — пояснил Максим Новиков.

Система нагревания табака с новым стиком работает шесть минут, а после чего в автоматическом режиме отключается. За это время, как объяснил врач, курильщик старается сделать как можно больше затяжек. Пульмонолог также напомнил о токсичности самого табака, по природе содержащего канцерогены. Еще одной неприятностью становится то, что у курильщика часто нет возможности как следует прочистить нагревательный элемент, куда насаживается стик. В итоге возрастает объем вдыхаемых канцерогенов.

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