Синоптики рассказали, что лето в Москве начнется с холодных ночей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В первую неделю июня в Москве ожидаются прохладные ночи, но дневная температура будет достаточно теплой. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в понедельник, 31 мая.

— Антициклон установит в столичном регионе сухую погоду с большим суточным ходом температуры. После прохладных ночей, а в ночь на вторник (1 июня, первые летние сутки — прим. «ВМ»), местами по области возможны заморозки, в дневные часы прохладная воздушная масса начнет прогреваться, — рассказали в организации.

Во вторник, 1 июня, дневная температура в городе составит 16–18 градусов, ночью — 4–6 градуса. До 21 градуса воздух прогреется днем в среду, 2 июня, а в четверг, 3 июня, столбики термометров в дневное время окажутся на отметке 20–22 градуса.

Кроме того, в пятницу, 4 июня, днем ожидается до 25 градусов, а в субботу, 5 июня — от 21 до 26 градусов, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придет лето.

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