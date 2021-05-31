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Лжеюрист обманул приезжих почти на миллион рублей, пообещав российское гражданство
Фото: Pixabay

Лжеюрист обманул приезжих почти на миллион рублей, пообещав российское гражданство

Юлия Павлушова

Происшествия

Столичные полицейские задержали в районе Кузьминки ранее судимого 45-летнего приезжего по подозрению в мошенничестве. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным следствия, мужчина, представившись юристом, предлагал приезжим знакомым за вознаграждение оформить документы для гражданства РФ и загранпаспорта.

«Помощнику» поверила 50-летняя женщина, которая передала ему полмиллиона рублей, чтобы ее племянники получили российское гражданство. Еще 130 тысяч рублей за паспорт заплатила злоумышленнику 28-летняя знакомая. А ее подруга отдала злоумышленнику 14 тысяч рублей для замены загранпаспорта мужа. Получив от них деньги, подозреваемый перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Ранее «ВМ» сообщала, что подозреваемого в организации подпольного казино в Подмосковье экстрадируют в Россию.

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