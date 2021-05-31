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Неизвестный украл из квартиры на юго-востоке Москвы 5,5 миллиона рублей
Фото: moscow-live

Неизвестный украл из квартиры на юго-востоке Москвы 5,5 миллиона рублей

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Верхние Поля, 37к1 Карта всех событий

Неизвестный украл из квартиры на юго-востоке столицы 5,5 миллиона рублей, которые хранились в сумке под кроватью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что в период с 19:00 27 мая по 19:00 28 мая неизвестный неустановленным способом проник в квартиру на улице Верхние Поля, 37, корпус 1. Злоумышленник похитил из сумки, находившейся в комнате под кроватью, 5,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража», передает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что молодого жителя столицы обокрал сосед по квартире.

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