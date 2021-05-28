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Молодого жителя столицы обокрал сосед по квартире
Фото: moscow-live

Молодого жителя столицы обокрал сосед по квартире

Анастасия Колоскова

Происшествия

Девятнадцатилетний житель столицы заявил в полицию на друга, с которым вместе проживал в квартире, обвинив его в краже. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 28 мая.

Два приятеля-ровесника снимали квартиру. Один из них позарился на имущество другого. В результате потерпевший лишился золотого обручального кольца и перстня, цепочки с кулоном, дорогих фирменных кроссовок, мобильного телефона и двух сим-карт, которые были привязаны к страничкам в социальных сетях и личным кабинетам в банках. Злоумышленник скрылся.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что у мужчины на юго-востоке Москвы украли девять миллионов рублей.

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