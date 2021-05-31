Меркель заявила о «точечных» санкциях в отношении Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Берлин и Париж решительно осуждают действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении гражданского общества республики. Об этом в понедельник, 31 мая, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после заседания совета министров двух стран.

Она отметила, что «удручающая ситуация» требует введения «точечных санкций» против Белоруссии. Также канцлер добавила, что положение не исправила встреча Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в Сочи.

— Считаю, что нормандский формат не связан с тем, что происходит в Беларуси. Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям, — цитирует Ангелу Меркель РИА Новости.

Ранее Ангела Меркель заявила, что доказательств причастности России к инциденту с самолетом Ryanair нет.

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