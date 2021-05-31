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Елена Малышева рассказала о пользе холодного кофе
Фото: Pixabay / Free-Photos

Елена Малышева рассказала о пользе холодного кофе

Юлия Павлушова

Здоровье

Российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что употребление холодного кофе может принести пользу. Детали она раскрыла в выпуске программы «Жить здорово!».

Елена Малышева отметила, что речь идет не об остывшем напитке, а о заваренном холодной водой. В таком кофе уровень кофеина на треть меньше, чем в горячем, благодаря чему он оказывает меньшее стимулирующее действие.

Кроме того, холодный кофе не окрашивает зубы и оказывает меньший мочегонный эффект. Также благодаря полифенолам он помогает предотвратить образование тромбов.

Ранее британский диетолог рассказала, какие три продукта продлевают жизнь.

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Елена Малышевакофесоветы
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