Спасатели МАЦ помогли запертому в квартире ребенку на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Старобитцевская улица Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) помогли трехлетнему ребенку, который оказался запертым в квартире в Северном Бутове. Об этом сообщила начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГКУ МАЦ Наталия Арнаут в понедельник, 31 мая.

— Как часто бывает, мама вышла на лестничную площадку, а дверь захлопнулась. По прибытии мы осмотрели дверь и приняли решение спуститься на альпинистском снаряжении с девятого на восьмой этаж, — рассказал старший дежурной смены, спасатель Александр Резчиков.

В итоге в квартиру на улице Старобитцевской удалось попасть через окно. Ребенок не пострадал, а маму впустили домой.

Ранее сообщалось, что санитарный вертолет доставил выпавшего из окна ребенка в московскую больницу.

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