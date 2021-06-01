Директор «Ленкома» рассказал о самочувствии Александра Збруева
Народный артист РСФСР Александр Збруев в настоящее время чувствует себя нормально. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
В понедельник, 31 мая, стало известно, что 83-летнего актера Александра Збруева положили в больницу. В театре рассказали, что артист лег в клинику на плановое лечение.
Варшавер заявил, что в настоящее время Збруев находится у себя дома и «чувствует себя нормально»
— Я только что с ним разговаривал по телефону. И что касается возможного планового лечения, то это будет проведено амбулаторно, — приводит РИА Новости слова Варшавера.
Напомним, в феврале уже появлялась информация о госпитализации актера из-за пневмонии. Однако в пресс-службе театра эти данные опровергли.
Читайте также: «Через две недели сможет танцевать»: помощник Федункив рассказал о ее операции