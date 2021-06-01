Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Директор «Ленкома» рассказал о самочувствии Александра Збруева
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Директор «Ленкома» рассказал о самочувствии Александра Збруева

Анастасия Волоснова

Звезды

Народный артист РСФСР Александр Збруев в настоящее время чувствует себя нормально. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

В понедельник, 31 мая, стало известно, что 83-летнего актера Александра Збруева положили в больницу. В театре рассказали, что артист лег в клинику на плановое лечение.

Варшавер заявил, что в настоящее время Збруев находится у себя дома и «чувствует себя нормально»

— Я только что с ним разговаривал по телефону. И что касается возможного планового лечения, то это будет проведено амбулаторно, — приводит РИА Новости слова Варшавера.

Напомним, в феврале уже появлялась информация о госпитализации актера из-за пневмонии. Однако в пресс-службе театра эти данные опровергли.

Читайте также: «Через две недели сможет танцевать»: помощник Федункив рассказал о ее операции

больницатеатрыактер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Золотое здоровье мигрантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Все мнения
О проекте