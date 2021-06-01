Директор «Ленкома» рассказал о самочувствии Александра Збруева

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Народный артист РСФСР Александр Збруев в настоящее время чувствует себя нормально. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

В понедельник, 31 мая, стало известно, что 83-летнего актера Александра Збруева положили в больницу. В театре рассказали, что артист лег в клинику на плановое лечение.

Варшавер заявил, что в настоящее время Збруев находится у себя дома и «чувствует себя нормально»

— Я только что с ним разговаривал по телефону. И что касается возможного планового лечения, то это будет проведено амбулаторно, — приводит РИА Новости слова Варшавера.

Напомним, в феврале уже появлялась информация о госпитализации актера из-за пневмонии. Однако в пресс-службе театра эти данные опровергли.

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