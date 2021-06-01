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Кабмин РФ запланировал выделить 777 миллиардов рублей на развитие электрокаров
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кабмин РФ запланировал выделить 777 миллиардов рублей на развитие электрокаров

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Правительство может повысить объем финансирования разработок электротранспорта до 2030 года с 418 до 777 миллиардов рублей. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина, который разработало Минэкономразвития.

В концепцию развития электротранспорта могут включить также локализацию автотранспорта на водородных топливных элементах. В частности, в 2030 году в России планируют установить порядка 1,2 тысяч водородных заправок, на что будет потрачено 126 миллиардов рублей.

Еще 38,5 миллиарда рублей планируют направить на возведение завода водородных топливных элементов. В Минэкономразвития считают, что электротранспорт на подобном топливе обладает нужным потенциалом.

В настоящее время идет обсуждение соответствующего документа. Принять новое положение могут не раньше конца июня 2021 года, пишет издание «Ведомости».

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ предложило собирать данные о снижении доходов россиян в системе соцобеспечения.

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