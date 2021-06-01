Наталья Сергунина: Образовательные смены и курсы начинаются в детских технопарках Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Десять детских технопарков столицы приглашают школьников на летние курсы и образовательные смены во время каникул. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина во вторник, 1 июня.

— Прошлым летом к программам обучения в детских технопарках присоединились более семи тысяч слушателей. Для них это возможность погрузиться в мир передовых технологий, почувствовать себя исследователем и конструктором, вместе с педагогами разработать и собрать собственные модели реальных устройств, — рассказала заммэра.

Так, детский технопарк «Мосгормаш» устроит экспресс-курсы длиной в четыре дня по естественно-научным или инженерным дисциплинам для школьников от 14 лет. Они будут проходить еженедельно до 27 августа. Для будущих космических инженеров подойдет курс «Через тернии к звездам», где нужно будет сделать модель ракеты и запустить ее. Помимо этого, школьники смогут сделать свои проекты на игровых движках Unity или Unreal Engine.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Экспресс-курсы будут доступны и в детском технопарке «Москва». Например, учащиеся могут больше узнать о промышленном дизайне или о нанотехнологиях. А на занятиях «Современный умный дом» при помощи контроллера Arduino дети смогут научиться задавать режимы работы умного дома. Прохождение каждого курса позволит получить именной сертификат.

Кроме того, летнюю программу подготовили в «Инжинириуме» МГТУ имени Н. Э. Баумана, в «Наукограде» на базе Московского финансово-юридического университета и в детском технопарке «Вертикальный взлет». Также курсы для учащихся есть в детских технопарках «Траектория взлета» Московского авиационного института, РГСУ, «Кулибин Про», НИЦ «Курчатовский институт» и «На Зорге», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что число слушателей детских технопарков Москвы превысило 330 тысяч человек.

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