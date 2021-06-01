Советник Путина оценил влияние пандемии на климат

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на процессы изменения климата, которые наблюдаются на планете. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев во вторник, 1 июня.

По его словам, для существенного изменения климата это слишком маленький отрезок. Эдельгериев пояснил, что для людей пандемия принесла горести и разочарования, но не стала причиной изменения процессов в природе.

— Я повторюсь, что климат — инерционная субстанция, которая изменяется в течение десятков, сотен и сотен тысяч лет, — сказал специалист.

Он добавил, что некоторые улучшения произошли в экологии — некоторые реки очистились, где-то уменьшились вредные выбросы в атмосферу, но ничего более существенного, передает РИА Новости.

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