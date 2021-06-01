Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Советник Путина оценил влияние пандемии на климат
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Советник Путина оценил влияние пандемии на климат

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на процессы изменения климата, которые наблюдаются на планете. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев во вторник, 1 июня.

По его словам, для существенного изменения климата это слишком маленький отрезок. Эдельгериев пояснил, что для людей пандемия принесла горести и разочарования, но не стала причиной изменения процессов в природе.

— Я повторюсь, что климат — инерционная субстанция, которая изменяется в течение десятков, сотен и сотен тысяч лет, — сказал специалист.

Он добавил, что некоторые улучшения произошли в экологии — некоторые реки очистились, где-то уменьшились вредные выбросы в атмосферу, но ничего более существенного, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эколог объяснил, какие опасности представляет пластик для природы

климатпандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Золотое здоровье мигрантов

Все мнения
О проекте