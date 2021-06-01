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Госдума приняла закон о бесплатной газификации в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла закон о бесплатной газификации в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, который позволяет реализовать мероприятия «дорожной карты» и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Об этом сообщается на сайте Госдумы во вторник, 1 июня.

Согласно принятому закону, теперь газ до границ участка домовладения будут проводить без привлечения средств граждан.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что дом может находиться в 100–200 метрах от газовой трубы, а иногда и более.

— Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа. Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства, — сказал председатель Госдумы.

Он отметил, что гражданам останется только оплатить подключение газа к своему дому.

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