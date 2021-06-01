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Волна солнечной плазмы дойдет до Земли 1 июня
Фото: pixabay.com

Волна солнечной плазмы дойдет до Земли 1 июня

Михаил Алимов

Общество

Солнце 28 мая выбросило облако плазмы, а 1 июня, в первый день лета, оно дойдет до Земли. Это станет самым быстрым и ярким выбросом из солнечной атмосферы за новый, 25-й цикл Солнца.

Возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, сообщают ученые. Из-за них могут возникнуть помехи в работе навигации и радиосвязи. А жители полярных регионов смогут увидеть «световое шоу» — северное сияние.До нас доберется лишь периферическая часть плазмы, поэтому сильных последствий не будет, отмечает spaceweather.com.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение 10 июня.

Читайте также: Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение впервые за 50 лет

Солнцемагнитная буряплазма
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