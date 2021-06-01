Матвиенко: Почти 30 процентов городских детей не охвачено дополнительным образованием

Фото: Пресс-служба Совфеда

Дополнительным образованием в России не охвачено 26 процентов детей в городе и 40 процентов в сельской местности. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник, 1 июня.

— В сфере дополнительного образования снижается доля бесплатных услуг, — пояснила она.

Валентина Матвиенко уточнила, что частично решить проблему с допобразованием в стране помогут персональные сертификаты. По словам спикера Совфеда, они должны теоретически полностью покрывать расходы на обучение детей, но на практике так не происходит. При этом примерно половина родителей не знает о существовании таких сертификатов и самостоятельно оплачивает занятия для детей, сообщает РИА Новости.

Ранее Валентина Матвиенко предложила создать в России систему поддержки талантливых детей.

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