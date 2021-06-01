Лукашенко рассказал о содержимом чемодана, который был с ним на встрече с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в его чемодане, который он привез на встречу с президентом России Владимиром Путиным, находились материалы спецслужб республики о ситуации вокруг Союзного государства и Китая.

Глава белорусского государства пояснил, что его встречу с российским коллегой начали обсуждать с вероятного содержимого черного чемодана, который он взял с собой.

— Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать, — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что в дипломате лежали аналитические материалы, предоставленные спецслужбами республики. По словам Александра Лукашенко, среди них находились документы, связанные с ситуацией вокруг Союзного государства, материалы о том, как США и Евросоюз относятся к Китаю, и множество подобных сведений, сообщает БелТА.

Напомним, в пятницу, 28 мая, были проведены официальные переговоры лидеров двух стран, а в субботу, 29 мая, — неформальная их часть.

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