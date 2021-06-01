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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Фото: Администрация президента РФ

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Связанные с пандемией опасности в России сохраняются, несмотря на то, что страна выходит из этой ситуации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с семьями, которые были награждены орденом «Родительская слава».

— К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог по этому поводу еще достаточно, — сказал глава государства, объясняя дистанционный формат встречи.

Владимир Путин пояснил, что для многодетных семей поездка через всю страну стала бы неоправданным риском.

Ранее советник Путина оценил влияние пандемии на климат.

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пандемияВладимир Путинкоронавирус
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