Цискаридзе выступил против перевода учеников с низкой успеваемостью на следующий год

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Ректор Академии русского балета имени Вагановой и народный артист России Николай Цискаридзе считает, что не стоит переводить учеников с неудовлетворительными оценками на следующий курс обучения.

— У нас сейчас такая система, что мы при неуде, конечно, даем возможность пересдачи, но вынуждены переводить на следующий год обучения. Неуд есть неуд, и пока он не пересдан, родители и учащиеся прекрасно понимают, что они имеют право ничего не делать, — отметил он на заседании совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Также Цискаридзе предупредил, что подобная свобода не освобождает от ответственности, и он настаивает на том, чтобы не переводить неуспевающих учеников на следующий уровень обучения.

Он поддержал создание единой системы сопровождения талантливой молодежи и подчеркнул, что в нее надо включить и иностранных граждан.

— Очень часто дети, которые выявляют свои возможности в разных школах искусств, не имеют материальной базы для того, чтобы просто доехать до того центра, где бы их способности были выведены на профессиональный уровень, потому что нет денег ни на самолет, ни на другой транспорт, — передает его слова РИА Новости.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал, что хотел бы изменить в прошлом.

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