Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Цискаридзе выступил против перевода учеников с низкой успеваемостью на следующий год
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Цискаридзе выступил против перевода учеников с низкой успеваемостью на следующий год

Михаил Алимов

Общество

Ректор Академии русского балета имени Вагановой и народный артист России Николай Цискаридзе считает, что не стоит переводить учеников с неудовлетворительными оценками на следующий курс обучения.

— У нас сейчас такая система, что мы при неуде, конечно, даем возможность пересдачи, но вынуждены переводить на следующий год обучения. Неуд есть неуд, и пока он не пересдан, родители и учащиеся прекрасно понимают, что они имеют право ничего не делать, — отметил он на заседании совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Также Цискаридзе предупредил, что подобная свобода не освобождает от ответственности, и он настаивает на том, чтобы не переводить неуспевающих учеников на следующий уровень обучения.

Он поддержал создание единой системы сопровождения талантливой молодежи и подчеркнул, что в нее надо включить и иностранных граждан.

— Очень часто дети, которые выявляют свои возможности в разных школах искусств, не имеют материальной базы для того, чтобы просто доехать до того центра, где бы их способности были выведены на профессиональный уровень, потому что нет денег ни на самолет, ни на другой транспорт, — передает его слова РИА Новости.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал, что хотел бы изменить в прошлом.

Читайте также: «Важное место»: Цискаридзе поделился снимком 25-летней давности

оценкиНиколай Цискаридзеобразование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте