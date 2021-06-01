Экстрасенс предсказала, что Макеева может больше не выйти замуж

Фото: instagram.com/makeevan

Актриса Анастасия Макеева недавно вышла замуж за Романа Малькова. Экстрасенс и парапсихолог Эсмира Волченкова рассказала, что может произойти с их отношениями и будут ли у пары дети.

— Посмотрела я судьбу Анастасии и могу твердо сказать, что это третий и последний брак для Анастасии. Эти отношения продлятся очень долго. В браке возможно рождение двух детей. Анастасия действительно нашла своего суженого, человека, который ей идет по судьбе, — заявила экстрасенс в интервью Пятому каналу.

Напомним, Макеева и Мальков сыграли свадьбу 29 мая в Крыму. При этом экс-супруга Макеева за несколько дней до торжества выиграла суд по алиментам. Вместе с ним и новой женой живет их старший сын.

Ранее актриса показала, как обменялась кольцами с мужем.

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