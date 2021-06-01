Российский астроном предположил, что на Луне есть жизнь

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Сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин высказал предположение, что на Луне есть жизнь.

По его словам, глубоко под грунтом Луны «вполне достойные условия» для развития микроорганизмов.

— Такие (условия — прим. «ВМ») как у нас на Земле где-нибудь в районе Якутии, в вечной мерзлоте, — заявил астронавт на научной конференции «Космос. Открытый разговор».

Он также отметил, что температура под лунным грунтом достаточно холодная и достигает минус 30-40 градусов. Это, по словам Сурдина, является хорошей перспективой для развития на Луне экзобиологии, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение 10 июня.

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