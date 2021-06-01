Кремль: Россия не планирует отказываться от украинского транзита газа после завершения договора

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Договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита, — цитирует представителя Кремля агентство РИА Новости.

Он добавил, что глава государства неоднократно подчеркивал экономический и коммерческий характер этого вопроса.

По словам Пескова, Украина должны обеспечивать нормальное техническое состояние системы.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о якобы «грязном» российском газе.

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