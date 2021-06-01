Эксперт объяснил, как человеку заставить себя бегать

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Когда человек выходит на пробежку вопреки собственному желанию, то он уже может гордиться собой. Это станет одним из способов мотивации к ведению спортивного образа жизни. Об этом заявил директор одной из известных серий забегов Валерий Дубченко.

Еще одним вариантом мотивации является радость, которая заключается в преодолении собственных преград. То есть, часто встречаются такие случаи, когда люди бегают, чтобы доказать себе, что они могут это сделать. И это делает их счастливыми, уверен эксперт.

— Бывает, что человек устает, но если говорить о любителях, то бег для них — это своеобразное переключение, например, с работы. Естественно, это будет влиять только позитивно, — подчеркнул Валерий Дубченко.

Он также напомнил слова знаменитого японского писателя Харуки Мураками о том, что к бегу его подталкивает уже само осознание того, что он может бежать, отмечает ФАН. В заключении эксперт сказал, что на сегодняшний день выйти на пробежку может каждый. Для этого он может воспользоваться тренировочными планами, рассчитанными на разный уровень подготовки, которые есть в открытом доступе.

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