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Эксперт объяснил, как человеку заставить себя бегать
Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, как человеку заставить себя бегать

Елена Фролова

Спорт

Когда человек выходит на пробежку вопреки собственному желанию, то он уже может гордиться собой. Это станет одним из способов мотивации к ведению спортивного образа жизни. Об этом заявил директор одной из известных серий забегов Валерий Дубченко.

Еще одним вариантом мотивации является радость, которая заключается в преодолении собственных преград. То есть, часто встречаются такие случаи, когда люди бегают, чтобы доказать себе, что они могут это сделать. И это делает их счастливыми, уверен эксперт.

— Бывает, что человек устает, но если говорить о любителях, то бег для них — это своеобразное переключение, например, с работы. Естественно, это будет влиять только позитивно, — подчеркнул Валерий Дубченко.

Он также напомнил слова знаменитого японского писателя Харуки Мураками о том, что к бегу его подталкивает уже само осознание того, что он может бежать, отмечает ФАН. В заключении эксперт сказал, что на сегодняшний день выйти на пробежку может каждый. Для этого он может воспользоваться тренировочными планами, рассчитанными на разный уровень подготовки, которые есть в открытом доступе.

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