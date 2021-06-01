«Зритель сам решит»: Лоза раскритиковал идею Соседова возродить худсоветы

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Певец, поэт-песенник и композитор Юрий Лоза не видит необходимости в возрождении художественных советов. По его мнению, зритель должен сам решать, на какие культурные мероприятия ему ходить, а на какие — не стоит, заявил музыкант в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Ранее на безнравственное поведение артистов на сцене и исполнение композиций с «убогим текстом» посетовал известный музыкальный критик Сергей Соседов. С точки зрения эксперта, все это стало следствием отсутствия на эстраде художественных советов. Именно без них, говорит он, появились такие «ужасные феномены», как Ольга Бузова и Моргенштерн, которые порой ведут себя на сцене неадекватно, к тому же позволяют себе находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Специалист добавил, что подобных прецедентов очень много. И, чтобы они не повторялись, необходимо со сцены «выметать практически каждого второго».

Однако Юрий Лоза с этой позицией не согласен. Лично ему не нравятся ни идея воссоздания худсоветов, ни затея с тестированием артистов на алкоголь. Зритель, говорит он, должен голосовать рублем.

— Зритель смело же может перед тем, как купит билет, узнать в интернете всю необходимую информацию об артисте: что делает он на сцене, поет ли он. Может, он за тем и идет, чтобы артист вышел пьяным на сцену. Зачем лишать его этого удовольствия? Но вот когда человек идет с детьми на концерт, организованный муниципальными властями, а ему привозят артиста, который неадекватен и ничего толкового не делает, тут уже стоит написать петицию и задать вопрос, почему за наш счет не пригласили кого-то получше, — отметил собеседник «ВМ».

Певец пояснил, что некоторые артисты совершенно осознанно ведут себя на сцене эпатажно, в том числе матерятся, выступают голыми и так далее. Порой зрители ради этого и приходят на концерты, покупают дорогие билеты на первые ряды. И если людей лишить такого удовольствия, они могут почувствовать себя оскорбленными. Человека не стоит лишать возможности приходить на мероприятия за эпатажем, убежден Юрий Лоза.

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