Фестиваль Coachella состоится в США в апреле 2022 года

Фото: pixabay.com

Музыкальный фестиваль Coachella пройдет в Калифорнии в апреле 2022 года. Соответствующая информация появилась во вторник, 1 июня, на сайте мероприятия.

Фестиваль будет проходить с 15 по 17 и с 22 по 24 апреля. Старт продажи билетов запланирован на 4 июня.

Состав исполнителей будет объявлен чуть позже.

Напомним, фестиваль должен был состояться в апреле 2021 года, однако мероприятие было отменено из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Российский академический молодежный театр приглашает жителей и гостей столицы на фестиваль последних спектаклей «Занавес» в июне.

Читайте также: «Сюрреализм в нейросетях» и «Страна мечтателей»: москвичей пригласили на выставки в июне