Фестиваль Coachella состоится в США в апреле 2022 года
Музыкальный фестиваль Coachella пройдет в Калифорнии в апреле 2022 года. Соответствующая информация появилась во вторник, 1 июня, на сайте мероприятия.
Фестиваль будет проходить с 15 по 17 и с 22 по 24 апреля. Старт продажи билетов запланирован на 4 июня.
Состав исполнителей будет объявлен чуть позже.
Напомним, фестиваль должен был состояться в апреле 2021 года, однако мероприятие было отменено из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что Российский академический молодежный театр приглашает жителей и гостей столицы на фестиваль последних спектаклей «Занавес» в июне.
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