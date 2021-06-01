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Фестиваль Coachella состоится в США в апреле 2022 года
Фото: pixabay.com

Фестиваль Coachella состоится в США в апреле 2022 года

Полина Долганова

Культура

Музыкальный фестиваль Coachella пройдет в Калифорнии в апреле 2022 года. Соответствующая информация появилась во вторник, 1 июня, на сайте мероприятия.

Фестиваль будет проходить с 15 по 17 и с 22 по 24 апреля. Старт продажи билетов запланирован на 4 июня.

Состав исполнителей будет объявлен чуть позже.

Напомним, фестиваль должен был состояться в апреле 2021 года, однако мероприятие было отменено из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Российский академический молодежный театр приглашает жителей и гостей столицы на фестиваль последних спектаклей «Занавес» в июне.

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