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Россия встретится с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Фото: fhr.ru

Россия встретится с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Татьяна Плотникова

Спорт

Сборная России по хоккею встретится с национальной командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге.

В заключительном матче группового этапа турнира россияне обыграли белорусов со счетом 6:0 и вышли в плей-офф с первого места в группе А. По регламенту чемпионата мира, сборной России предстоит четвертьфинальный матч с занявшими четвертое место в группе В канадцами.

Другие четвертьфинальные пары составили США (первое место в группе В) и Словакия (четвертое место в группе А), Финляндия (второе место в группе В) и Чехия (третье место в группе А), Швейцария (второе место в группе А) и Германия (третье место в группе В).

Читайте также: Попасть на ЧМ по хоккею смогут только болельщики из эпидемиологически безопасных стран

ФинляндияхоккейЧехия
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