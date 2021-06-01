Россия встретится с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

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Сборная России по хоккею встретится с национальной командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге.

В заключительном матче группового этапа турнира россияне обыграли белорусов со счетом 6:0 и вышли в плей-офф с первого места в группе А. По регламенту чемпионата мира, сборной России предстоит четвертьфинальный матч с занявшими четвертое место в группе В канадцами.

Другие четвертьфинальные пары составили США (первое место в группе В) и Словакия (четвертое место в группе А), Финляндия (второе место в группе В) и Чехия (третье место в группе А), Швейцария (второе место в группе А) и Германия (третье место в группе В).

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