Незаконную пристройку снесли на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, Окружная улица, 6к1 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа помещения, незаконно пристроенного к зданию в Северо-Западном административном округе столицы (СЗАО).

Нелегальная пристройка площадью 62,1 квадратных метра к офисному зданию была обнаружена по адресу улица Окружная, дом 6, корпус 1. Имущественные права на строение не оформлены, разрешение на строительство не выдавалось. Площадь самостроя не входит в общую площадь здания и учтена в документах технической инвентаризации.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, возбуждено административное производство, нарушителю предписано принять меры по демонтажу самостроя и освобождению участка. К настоящему времени требования инспекции исполнены, пристройка демонтирована собственником, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что незаконную парковку демонтировали в столичном районе Сокол.

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