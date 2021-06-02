Названы регионы России, которым летом грозит нашествие саранчи

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Летом 2021 года ожидается распространение саранчи в пяти регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России, рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Эксперты предупредили, что в конце мая – начале июня происходит активный рост личинок саранчовых вредителей в природных очагах на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Самое активное распространение саранчи специалисты прогнозируют на территориях республик Калмыкия, Чечня и Крым, а также Волгоградской и Ростовской областей.

В связи с этим специалисты рекомендуют провести дезинсекционную обработку территорий против вредителей, сообщает РИА Новости.

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