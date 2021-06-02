Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы регионы России, которым летом грозит нашествие саранчи
Фото: Cкриншот видео с YouTube-канала НТС

Названы регионы России, которым летом грозит нашествие саранчи

Татьяна Плотникова

Общество

Летом 2021 года ожидается распространение саранчи в пяти регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России, рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Эксперты предупредили, что в конце мая – начале июня происходит активный рост личинок саранчовых вредителей в природных очагах на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Самое активное распространение саранчи специалисты прогнозируют на территориях республик Калмыкия, Чечня и Крым, а также Волгоградской и Ростовской областей.

В связи с этим специалисты рекомендуют провести дезинсекционную обработку территорий против вредителей, сообщает РИА Новости.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ожидать «комариного пика» в начале лета.

Читайте также: Инфекционист перечислил меры предосторожности в связи с сезоном клещей

сельское хозяйствороссийские регионыборьба с вредителями
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте